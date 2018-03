'Zoekmachine met wachtwoorden en mailadressen van Nederlanders'

Volgens de krant waren deze gegevens tot nu toe vrijwel alleen beschikbaar op afgesloten of onbekende websites, waar de data te koop werden aangeboden. De gegevens zijn echter steeds makkelijker te vinden.

In de database staan veel gegevens van personeel van grote overheidsinstanties en bedrijven in Nederland. Ook staan er parlementariƫrs in de lijst, waardoor hackers mogelijk toegang hebben tot gevoelige informatie. Criminelen kunnen de mailadressen en wachtwoorden gebruiken om bijvoorbeeld persoonlijke informatie te winnen of online aankopen te doen.

'Blijf een gevaar'

De gegevens zijn afkomstig uit datalekken die al eerder in het nieuws waren. Zo ontvreemdden hackers in 2012 meer dan 160 miljoen wachtwoorden en andere data bij netwerksite LinkedIn. In 2014 en 2016 verschaften criminelen zich toegang tot tientallen miljoenen gegevens bij taxidienst Uber.

De bedrijven hebben destijds gebruikers geadviseerd hun wachtwoorden aan te passen. "Maar het blijft een gevaar omdat mensen heel vaak wachtwoorden hergebruiken", zegt Herbert Bos, hoogleraar Systems en Network Security in AD. "Als mensen je e-mail en wachtwoord hebben, hebben ze je identiteit."