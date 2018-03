Regeringspartijen toch niet voor 'naming and shaming' uitzendbureaus

Tot ongenoegen van oppositiepartijen Denk, SP, GroenLinks en PvdA hebben CDA en D66 hun steun ingetrokken aan een strenge maatregel tegen discriminerende uitzendbureaus: een systeem van 'naming and shaming'.

Denk-Kamerlid Azarkan spreekt van palingpolitiek van de regeringspartijen. "Het is glibberig, het is kronkelen", zegt hij. "Als puntje bij paaltje komt laten ze het afweten." PvdA-Kamerlid Van Dijk: "Dit is een soort ophefpolitiek die niet goed is voor het vertrouwen."

De partijen vonden het eind januari nog hoog tijd om discriminerende uitzendbureau flink aan te pakken. Zij pleitten voor 'naming and shaming', het openbaar maken van de namen van discriminerende bureaus.

Harder ingrijpen

De Kamer reageerde daarmee op een onthulling van het televisieprogramma Radar. Bijna de helft van 78 willekeurig door het programma gebelde uitzendbureaus was bereid mee te werken aan discriminatie op afkomst.

"Ik denk dat we harder moeten ingrijpen", zei D66-Kamerlid Van Weyenberg eind januari tegen de NOS. "Publiceren wie er over de scheef gaat." Dat was ook zo'n beetje de lijn van CDA-Kamerlid Peters: "Een bedrijf met naam en toenaam te noemen. Je doet dit en dat wil ik gewoon niet."

Bij nader inzien

Maar afgelopen dinsdag stemde D66 tegen twee moties die het kabinet opriepen om deze maatregel in te voeren. Ook het CDA zag bij nader inzien af van de strenge maatregel. Volgens de twee regeringspartijen komt het ministerie van D66-minister Koolmees met een eigen aanpak.

"Het probleem met de SP", zegt Van Weyenberg nu, "is dat die partij al op basis van een onderzoek van een tv-programma 'naming and shaming' wil toepassen. Daar is D66 niet van. Je bent veroordeeld door de rechter, dan pas gaan we je namen and shamen."