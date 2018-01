Kamer wil 'naming and shaming' discriminerende uitzendbureaus

Het is nu echt tijd dat de namen van discriminerende uitzendbureaus bekend worden gemaakt, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn voor naming and shaming, het publiekelijk aan de kaak stellen van deze ongewenste praktijken. Een maatregel waar de sector al jaren voor vreest.

Partijen reageren geschokt op de onthullingen van Radar maandag. Uitzendbureaus bleken bereid om te discrimineren op afkomst, als een opdrachtgever daarom vraagt.

"De maat is echt vol", zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. "Vijf jaar beloofden al die uitzendbureaus beterschap, daar is niets van terechtgekomen." De politiek moet nu maar harder ingrijpen, bijvoorbeeld door maar gewoon te publiceren wie er over schreef gaat, zegt hij.