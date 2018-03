Rusland slaat terug: zelfde aantal westerse diplomaten uitgezet

Consulaat in Seattle

Maandag besloten de VS, een groot aantal lidstaten van de Europese Unie en landen als Australië, Oekraïne en Albanië om Russische diplomaten uit te zetten. Ze deden dat uit solidariteit met Groot-Brittannië. In Nederland gaat het om twee Russen. Ook de NAVO besloot tot het uitzetten van Russische vertegenwoordigers die deel uitmaken van de Russische delegatie bij de NAVO.

De VS kondigde ook aan dat het Russische consulaat in Seattle moet sluiten.

De Britten zeggen bewijs te hebben dat Moskou achter de zenuwgasaanval zit. Dat hebben ze gedeeld met bondgenoten. Om wat voor bewijs het gaat, is niet duidelijk.

Door de gifaanval raakte Skripal in zijn woonplaats Salisbury buiten westen. Ook zijn dochter, die bij hem was, werd ernstig ziek. Vandaag werd bekend dat zij aan de beterende hand is, haar vaders toestand is nog kritiek. Ook raakte een agent gewond die hen hielp; hij werd eerder al ontslagen uit het ziekenhuis.

Nieuwe Koude Oorlog

VN-chef António Guterres waarschuwt voor een nieuwe Koude Oorlog. Hij wil dat landen met elkaar blijven praten en 'communicatiekanalen' opzetten om te voorkomen dat het uit de hand loopt.

Die kanalen waren er ook tijdens de Koude Oorlog, maar zijn inmiddels opgeheven, zei Guterres in een reactie op minister Lavrov.