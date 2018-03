No Surrender-oprichter Klaas Otto komt met enkelband vrij

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender mag zijn proces vanaf 5 april in vrijheid afwachten. De rechtbank heeft zijn hechtenis opgeschort omdat alle getuigen in zijn zaak inmiddels zijn gehoord.

"De rechtbank vreesde dat hij getuigen zou gaan beïnvloeden en het onderzoek frustreren", zegt de persrechter. "Maar omdat alle getuigen zijn gehoord, is die grond komen te vervallen."

Enkelband

Otto moet van de rechtbank wel een enkelband gaan dragen, en ook moet hij van de rechter zijn paspoort inleveren. Bovendien mag hij geen contact opnemen met vermeende slachtoffers, getuigen, mede-verdachten en hun familieleden.

De oprichter van de omstreden motorclub zit al anderhalf jaar in voorarrest en wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing, bedreiging, mishandeling en een bomaanslag.

Wrakingsverzoek

Eerder wees de rechtbank nog een wrakingsverzoek van Otto's voormalige advocaten af. Zij vonden dat het proces niet kon doorgaan vanwege partijdigheid bij de rechtbank. Dat verzoek werd afgewezen, waarop de twee advocaten besloten te stoppen met de verdediging van Otto. Zijn nieuwe advocaten vroegen vanochtend om vrijlating.