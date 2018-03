Oproep kabinet: Vrouwen, ga (meer) werken voor meer onafhankelijkheid

Het kabinet wil dat meer Nederlandse vrouwen meer uren werken. Minister van Engelshoven wil de financiƫle onafhankelijkheid van vrouwen vergroten, zo benadrukt ze in de nieuwe Emancipatienota.

In Nederland is minder dan de helft, 48,3 procent, van de vrouwen financieel onafhankelijk en dat is veel te weinig, vindt het kabinet.

Voor jezelf

Vrouwen moeten hun eigen keuzes kunnen maken en daar is eigen geld voor nodig, vindt Van Engelshoven. "Het is goed als je zelf iets kunt betalen voor jezelf of je kinderen, zonder afhankelijk te zijn van je partner of van het armoedebeleid van de gemeente".