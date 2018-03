Malala geëmotioneerd: een droom om terug te zijn in Pakistan

"Het is altijd een droom van mij geweest terug te keren naar Pakistan om daar, vredig en zonder angst, op straat te lopen en met mensen te praten", zei Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai in een korte speech. Malala is vandaag voor het eerst sinds de aanslag op haar leven weer in Pakistan. De situatie in het land werd voldoende veilig geacht voor een kort bezoek.

De nu 20-jarige Malala werd in 2012, op 14-jarige leeftijd, door Talibanstrijders door haar hoofd geschoten, omdat ze zich inzette voor onderwijs voor meisjes. In de afgelopen jaren groeide Malala uit tot het symbool van de strijd voor meisjesonderwijs. In 2014 ontving ze de Nobelprijs voor de Vrede.

Geëmotioneerd

Vandaag vertelde Malala geëmotioneerd in een speech, die rechtstreeks op de Pakistaanse televisie werd uitgezonden, dat ze zich zal blijven inzetten voor onderwijs voor meisjes. Ze riep de Pakistanen op zich sterk te maken voor betere zorg en onderwijs.

In haar toespraak in het zwaarbeveiligde kantoor van de Pakistaanse premier Shahid Khaqan Abbasi sloeg Malala meerdere keren haar handen voor haar ogen. Ze memoreerde het moment dat ze Pakistan moest verlaten om in Groot-Brittannië een medische behandeling te ondergaan. De jongste Nobelprijswinnares ooit zei dat het moeilijk was om meer dan vijf jaar op een terugkeer te wachten. "Nu is het gebeurd en hier ben ik. Ik ben iedereen dankbaar."

Premier Abbasi prees Malala voor haar opofferingen en voor het opkomen voor rechten van meisjes. Hij zei blij te zijn met haar terugkomst.

Het is onduidelijk of Malala ook een bezoek gaat brengen aan de Swatvallei, de regio waar ze vandaan komt en waar de aanslag plaatsvond. In het gebied opende haar stichting onlangs een school voor meisjes. Ze blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan.