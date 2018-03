Rusland vraagt officieel inzage in onderzoek Joelia Skripal

De Russische autoriteiten hebben Groot-Brittannië officieel gevraagd om inzage in het onderzoek naar de gifgasaanval op Joelia Skripal, de dochter van de Russische oud-dubbelspion Skripal. Vader en dochter liggen nog altijd in kritieke toestand in een Engels ziekenhuis, nadat ze begin maart in Salisbury in aanraking kwamen met het gif.

Het Russische 'staatscomité van onderzoek' wijst erop dat Joelia Skripal een Russisch staatsburger is. Daarom vraagt het om kopieën van het onderzoek naar de moordaanslag.

Volgens Londen zit Rusland achter de gifaanval. Het gebruikte gas, novitsjok, werd geproduceerd in de voormalige Sovet-Unie. Het onderzoek naar de aanslag is nog in volle gang, Het gas wordt in verschillende laboratoria onderzocht.

Het Kremlin zegt niets te maken te hebben met de aanslag. Moskou heeft Londen herhaaldelijk en vergeefs om bewijs van de Russische betrokkenheid gevraagd.

Diplomaten het land uit

Met het verzoek om inzage in het onderzoek naar de moordaanslag kan Rusland voor het oog van de wereld zijn onschuld willen onderstrepen. Het dwingt Londen in elk geval tot een antwoord, en 'nee' zeggen is een duidelijk affront richting Moskou.

Volgens de Russische krant Izvestia overweegt het Kremlin het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg te sluiten, in reactie op de Amerikaanse uitwijzing van Russische diplomaten. Rusland liet gisteren weten op een passend tijdstip met passende maatregelen te komen.

Londen besloot twee weken geleden om 23 Russische diplomaten uit te zetten in reactie op de gifaanval. Andere landen volgden uit solidariteit met Londen dit voorbeeld en wezen Russen uit. Het Kremlin spreekt inmiddels van een politieke provocatie.