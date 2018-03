Veel meer vrouwen in gemeenteraad, vaak dankzij voorkeursstemmen

In sommige gemeenten, zoals Heerhugowaard en Amsterdam, is de verdeling man/vrouw in de raad nu in evenwicht. In Heerenveen en Waddinxveen zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen.

Vooral kiezers van D66, SP en GroenLinks gaven voorkeursstemmen aan vrouwen. Bij de kleine partijen viel de uitslag van ChristenUnie op: daar zijn vier vrouwen door voorkeursstemmen in de raad terechtgekomen. In Zwolle kwam een vrouw zelfs van plek 19 op de lijst op plek 2 terecht. Die vrouwen stonden te laag op de lijst voor een zetel, maar door de voorkeursstemmen haalden ze toch nog zelf een zetel binnen.

Uit een analyse van de NOS van een aantal weken geleden bleek dat de mannen de kieslijsten van de gemeenten domineerden. Van alle kandidaten waren slechts drie op de tien vrouw. De linkse partijen hadden de meeste vrouwen in de top, onder aanvoering van Partij voor de Dieren. Dat wordt het volgende ijkpunt, vertelt Devika Partiman van Stichting Stem op een Vrouw. "We moeten zorgen dat er meer vrouwen op de kieslijsten terecht komen, zodat dit niet meer een probleem is."