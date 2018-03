Bestuur Onderwijscoöperatie moet weg, 'echte' leraar aan zet

Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat het kabinet ingrijpt en zorgt dat er zo snel mogelijk een interim-bestuur komt van leraren.

De twee partijen in de Tweede Kamer zien dat leraren niet meer geloven in de dagelijkse leiding van hun beroepsgroep. "De leraren hebben geen vertrouwen in het bestuur. Dat komt niet meer goed", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

Vakbondbestuurders

De Onderwijscoöperatie is een enkele jaren geleden opgericht organisatie 'van, voor en door leraren', die zich sterk moet maken voor een sterke en professionele beroepsgroep. De leiding is alleen in handen van beroepsbestuurders, en niet van mensen die zelf voor de klas staan.

"De Onderwijscoöperatie is een groep 'van, voor en door vakbondsbestuurders en andere belangenbehartigers' geworden en gebleven", constateert D66'er Van Meenen. Dat moet veranderen, vindt ook het CDA. "Leraren moeten het weer voor het zeggen hebben", zegt CDA-Kamerlid Rog.

Van bovenaf

De afgelopen tijd is de kritiek op de Onderwijscoöperatie toegenomen. Leraren reageerden zeer kritisch op de afspraken die de coöperatie met het ministerie van Onderwijs had gemaakt, zoals het verplichte lerarenregister. Veel leraren vonden het van bovenaf opgelegd en waren boos over het gebrek aan invloed.

Het CDA ziet dat leraren dwars worden gezeten, omdat ze in het Lerarenparlement niet hun eigen voorzitter mogen kiezen. "Dat willen we stoppen", aldus Rog.

De bal op de stip

De Onderwijscoöperatie hield enkele maanden de benoeming tegen van basisschoolleraar Jan van der Ven tot voorzitter. Van der Ven is de trekker van PO in Actie, de actiegroep die strijdt voor een beter salaris in het basisonderwijs met stakingen en grote demonstraties. D66 begrijpt de afwijzing niet. "De bal lag op de stip. PO in Actie is een club die wel draagvlak heeft en zelfbewust is."