Pluimveebedrijven overtreden regels voor dierenwelzijn en veiligheid

Bedrijven in de pluimveevleesketen houden zich nog onvoldoende aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. "Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet tekort of worden moedwillig overtreden", zegt inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA.

Zo hebben dieren volgens de NVWA nog te vaak een tekort aan voer en drinkwater en zijn er nog vaak te weinig zitstokken. Te weinig droog strooisel in de stallen zou tot gevolg hebben dat de dieren nog vaak last krijgen van pijnlijke zweren aan de poten. Tijdens het vangen en vervoer lopen de dieren "ernstige kans op letsel". In slachthuizen is het risico groot dat de dieren niet goed worden verdoofd.

Op meerdere plekken in de sector ziet de waakhond een risico in de aanwezigheid van campylobacter en salmonella. Volgens de NVWA kunnen besmettingen met deze bacteriën door consumenten worden voorkomen door hygiënisch te werken en het vlees goed te verhitten, maar blijft het voorkomen van de besmetting van kippenvlees ook in de keten belangrijk.

Sector is kwetsbaar

Regelgeving over antibioticagebruik wordt volgens de NVWA over het algemeen voldoende nageleefd, maar er zijn ook gevallen van niet toegestaan gebruik van antibiotica bekend. De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA zegt op basis van een analyse van opsporingsonderzoeken en signalen uit de sector dat het productiesysteem voor pluimveevlees kwetsbaar is.

Minister Schouten van Landbouw zegt tegen persbureau ANP dat de NVWA strenger gaat optreden. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over.