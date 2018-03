Toch geen verbod op rotjes met Oud en Nieuw

Er komt toch geen verbod op het afsteken van rotjes rond Oud en Nieuw. In de Tweede Kamer is geen meerderheid overtuigd van het effect van de maatregel om het zogenoemde werpbaar knalvuurwerk uit de handel te halen, blijkt uit gesprekken met bronnen rond het kabinet.

Behalve de ChristenUnie is geen enkele regeringspartij enthousiast over het rotjesverbod, een voorstel dat gisteravond uitlekte. "Sommige partijen waren ook geïrriteerd over de slechte onderbouwing van het plan", zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Men zegt: hoe gevaarlijk zijn die rotjes nou helemaal?"

Beter plan

Achter de schermen is vandaag overleg geweest met de coalitiepartijen en de twee verantwoordelijke bewindslieden Van Veldhoven van Milieu en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Fresen: "Daar is afgesproken dat het kabinet nog verder moet nadenken over een beter plan."