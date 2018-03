Voorlopig geen geluidsbegrenzer of controleurs in cafés en clubs

Het toezicht op deze afspraak ligt bij de uitgaansgelegenheden. "Er is geen controlerende instantie die met decibelmeters cafés of disco's bezoekt", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie heeft voorlopig geen voornemen om die controle een overheidstaak te maken.

Het nieuwe RIVM-advies is vooral bedoeld als kennisbasis, zegt staatssecretaris Blokhuis (CU) in een verklaring. "Dat betekent voor onder andere cafés, discotheken, festivals, poppodia en sportscholen dat ze goed op de volumeknop moeten letten." Hij wil daarover de komende maanden betere afspraken maken met alle betrokken partijen. De details daarvan worden later bekendgemaakt.

Een piep voorkomen?

Volgens akoestiekadviseur en -onderzoeker Remy Wenmaekers zullen de meeste concertpodia niet snel de 103 decibel bereiken. "Bijvoorbeeld bij een popconcert is een volume van 95 decibel normaal." Een dancefeest kan daarentegen volgens Wenmaekers al snel de 103 decibel aantikken. Zeker als je daar urenlang bent, loopt de kans op gehoorbeschadiging flink op.

Dat geldt ook voor stappen. Want hoe langer je oren blootgesteld zijn aan luide muziek en omgevingsgeluid, hoe groter de schade. Onder uitgaanspubliek in de leeftijd 18-30 jaar zegt 93 procent last te hebben van het gehoor na het uitgaan, volgens een RIVM-rapport. En uit meerdere onderzoeken blijkt dat zo'n 20 tot 25 procent van alle jongeren last heeft van gehoorschade.

Helaas voor muziekliefhebbers zijn oordoppen de enige manier om je oren echt te beschermen. Andere maatregelen, zoals verder van de speakers staan of pauzes nemen, beperken hooguit de schade. "Het idee van een pauze is natuurlijk goed", zegt Wenmaekers. "Er komt dan even niets bij. Maar het is niet dat je de gedane schade daarmee neutraliseert, absoluut niet."