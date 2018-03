Twintig gemeenten mogen meedoen aan proef gasvrij wonen

Minister Ollongren roept gemeenten op om voor 1 juli met plannen te komen om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Ze stuurt de gemeenten deze week een brief met de uitnodiging.

Het kabinet wil dit jaar 90 miljoen euro steken in het gasvrij maken van woonwijken met zo'n 500 woningen. Gemeenten die plannen insturen, dingen mee naar een deel van dat bedrag.

De minister wil zo'n 20 plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. De ervaringen in deze 'proeftuinen' kunnen later op andere plekken in Nederland worden toegepast.

Stadsverwarming

Het is de bedoeling dat er vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het aardgas kunnen worden afgesloten. Hier zou bijvoorbeeld overgestapt kunnen worden op warmtepompen of stadsverwarming.

Ollongren wil dat in elk geval Groningen meedoet in de proef, omdat het volgens haar goed is om een project te hebben in "de provincie waar het om gaat" bij het aardgasvrij maken van Nederlandse woningen.

Ze denkt ook aan een proef in Rotterdam-Zuid, waar al een groot project gaande is om achterstallig onderhoud te doen. Daarnaast kunnen er dan nog zo'n achttien gemeenten meedoen.