Justitie wil CDA-penningmeester 5 jaar cel in voor grootste drugslab ooit

In de zaak tegen CDA-bestuurder Wim van der P. (52) uit Leende heeft de officier van justitie een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar geƫist. Van der P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs.

In een loods op het erf van Van der P. werd vorig jaar een complete drugsfabriek aangetroffen, met zeven productieruimten, een toilet en een kantine met tv. Een compleet bedrijf, helemaal ingericht om optimaal te produceren, met een omzet van 10 miljoen euro per dag. Het lab was verreweg het grootste dat ooit in Nederland is ontmanteld.

Ook het feit dat er 21.000 liter aan gevaarlijke stoffen werd aangetroffen, laat het Openbaar Ministerie zwaar wegen. Veel daarvan was licht ontvlambaar of giftig. Het spul stond bovendien opgeslagen vlak bij een ruimte waar elke avond tien tot twintig mensen aan een carnavalswagen bouwden.

Dat Van der P. aanvoert dat hij niets van het drugslab heeft gemerkt, gelooft het OM niet. "Hij zegt de loods te hebben verhuurd aan ene Pieter, maar daarvan is geen achternaam, adres of telefoonnummer bekend. Ook is er geen huurcontract", hield de officier van justitie de rechtbank voor. "Mensen uit de buurt ruiken rare luchtjes, zien vreemde vrachtauto's en grote bedrijvigheid, maar de verdachte merkt niets."

'Donderslag bij heldere hemel'

Wim van der P. ontkent dat hij ook maar iets afwist van het drugslab. "Ik werd op mijn werk gebeld over een politie-inval, en wat ik hoorde was een donderslag bij heldere hemel. Ik begrijp niet hoe alles in zo'n korte tijd allemaal opgebouwd kon worden", zegt hij.

"Die Pieter heeft die loods gehuurd met het verhaal dat hij auto's wilde uitdeuken en spuiten. Prima. Maar omdat ik eerder heb meegemaakt dat ik verdacht werd van het hebben van een hennepkwekerij, heb ik hem de eerste tijd in de gaten gehouden. Niets aan de hand."

Van der P.'s advocate voerde aan dat ook de wijkagent die bij van der P. langskwam, nooit iets gemerkt had. Dat gold ook voor de leden van de carnavalsvereniging. Het is volgens haar dus goed mogelijk dat ook P. niets doorhad van het reilen en zeilen in de loods.

CDA-penningmeester

Mensen uit het dorp omschrijven Van der P. als een goedzak, goed van vertrouwen, altijd bereid te helpen. "En dat goed van vertrouwen zijn heeft me de das omgedaan" zei van der P. emotioneel. "Ik was een graag geziene persoon in Leende. Penningmeester van het CDA, in het bestuur van de voetbalvereniging, prins carnaval geweest. Alles ben ik kwijt, ook mijn gezin. Ik heb een muur om mezelf gebouwd, en ik vertrouw niemand meer."

Van der P. hoort zijn vonnis op 11 april.