Mijn cv-ketel vervangen door een warmtepomp? Daar heb ik geen geld voor

De traditionele cv-ketel gaat verdwijnen, als het aan verscheidene organisaties ligt. Zij komen vandaag met een manifest om vanaf 2021 alleen nog maar (hybride) warmtepompen te installeren. Het manifest leidt tot veel vragen over de mogelijkheden en zeker ook de kosten. Wij zetten de antwoorden voor je op een rij.

Op dit moment heeft ongeveer 95 procent van de Nederlandse huizen nog een cv-ketel. Om Nederland te verduurzamen is het nodig om van het aardgas af te stappen. Dat kan onder meer door de cv-ketel te vervangen door een duurzame warmtebron.

Voordat je in een duurzaam alternatief voor gas investeert, moet je eerst de isolatie in de woning op orde brengen, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. "Dat is echt stap 1. Een huis heeft op zijn minst basisisolatie nodig. Aangezien we in de toekomst echt af gaan stappen van aardgas, is het goed om je nu al te oriënteren of je huis nog extra isolatie nodig heeft." Denk aan een spouwmuur, vloer- en gevelisolatie, HR++ ramen. Heb je dat niet? "Steek daar dan eerst je geld in."

Daarna is het pas nodig om te kijken naar duurzame warmtebronnen.

Welke warmtebronnen zijn er beschikbaar?