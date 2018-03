'Over drie jaar geen traditionele cv-ketel meer'

De traditionele cv-ketel om je huis mee te verwarmen, gaat verdwijnen. Tenminste als het aan energiebedrijven, milieuorganisaties (van Greenpeace tot Gasunie en Essent) en de installatiebranche ligt. Ze willen dat woningeigenaren vanaf 2021 hun cv alleen nog kunnen vervangen door een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame manier van verwarming. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief over warmtepompen, maar waarschuwt ook.

Een manifest waarin de coalitie van bedrijven en organisaties hun oproep doen, wordt vanmiddag aangeboden aan Diederik Samsom, die betrokken is bij de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. De opstellers denken dat de ouderwetse cv niet meer afdoende is, als we willen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de gaswinning in Groningen verder naar beneden gaat.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-Vni (de installatiebranche) zullen het klimaat en 'Groningen' onvermijdelijk leiden tot nieuwe rendementseisen aan cv-ketels. Maar deze installaties, die volledig op aardgas werken, kunnen niet aan die hogere eisen voldoen, denkt hij. Op dit moment heeft 95 procent van de Nederlandse huizen nog een traditionele cv-ketel.

Duurder

Het meest gebruikte alternatief voor een cv-ketel in een huis is op dit moment een (hybride) warmtepomp. Zo'n warmtepomp is nog (veel) duurder dan een cv. Daarom pleiten de bedrijven en organisaties voor een systeem waarbij je per woning een vast bedrag per maand betaalt voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Als je je huis verkoopt, neemt de volgende eigenaar het servicecontract over. Dat wordt ook wel gebouw-gebonden financiering genoemd.

Met een volledige warmtepomp gebruik je geen aardgas meer. De warmte wordt elektrisch opgewekt, waardoor de CO2-uitstoot van je huis daalt met gemiddeld 50 tot 60 procent. Er bestaat subsidie voor.

Een andere optie is de zogenoemde hybride warmtepomp. Die wordt naast je cv geplaatst en is goedkoper dan een volledige warmtepomp. De hybride pomp, een soort omgekeerde koelkastmotor, doet het meeste werk. De cv-ketel gaat alleen aan als het erg koud is, en zorgt voor warm water in je keuken en douche. Met een hybride pomp daalt je CO2-uitstoot ongeveer 35 procent.

Tussenstap

Milieu Centraal denkt dat de hybride warmtepomp voor veel mensen een goed alternatief kan zijn, maar waarschuwt ook: "Bij een slecht geïsoleerd huis is een (hybride) warmtepomp een slecht idee", zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. "De warmte vliegt gewoon de deur uit en het huis is niet warm genoeg te krijgen. Ook de radiatoren moeten er geschikt voor zijn."

Een hybride warmtepomp is bovendien een tussenstap. Uiteindelijk moet Nederland helemaal van het gas af. Dus zul je de jaren na aanschaf moeten gebruiken om nog een switch te maken naar helemaal gasloos. Milieu Centraal heeft alle informatie over alternatieven voor aardgas op een rijtje gezet, inclusief kosten en subsidiemogelijkheden.