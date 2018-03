Genoeg geld opgehaald voor tegenactie anti-homofolder

Of de advertentie ook zal worden geplaatst is een tweede. "Het huidige advertentiebeleid voorziet er niet in dat de advertentie wordt geplaatst", zegt de commercieel manager van de krant, Cees Hovius. "Het advertentiebeleid is in de lijn met de Bijbel en moet aansluiten bij de visie van het bedrijf."

Toch wil Hovius in gesprek met Klapwijk, meldt die laatste op Twitter. In de Paasweek gaan de twee met elkaar praten.