John de Mol's Talpa koopt persbureau ANP

Persbureau ANP wordt eigendom van Talpa, het mediaconcern van John de Mol. Talpa koopt het persbureau van de huidige eigenaar, Vereniging Veronica.

"Wij gaan het ANP een vooraanstaande en speciale plek geven binnen Talpa Network", zegt John de Mol. "Uitgerekend in deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren."

Nu.nl

De Mol wil een groot Nederlands mediabedrijf creëren. Onder de naam Talpa Network heeft hij verschillende tv- en radiozenders en onlinediensten samengebracht: radiostation 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10, de televisiezenders SBS 6, Net5, Veronica en SBS 9 en de onlinediensten Juke en Kijk.

Daarbij wilde De Mol ook een grote website aankopen. Eerder probeerde hij tevergeefs de Telegraaf Media Groep in te lijven, maar het Belgische Mediahuis ging er met de buit vandoor. Een andere optie was de koop van nu.nl, maar eigenaar Sanoma wil daar niet aan meewerken. Talpa kondigde vorig jaar de aankoop van het bedrijf achter vakantieveilingen.nl aan.

Onafhankelijk

ANP, Algemeen Nederlands Persbureau, werd in 1934 opgericht door verschillende dagbladen. Het persbureau heeft veel grote Nederlandse media als klant en maakt jaarlijks honderdduizenden nieuwsberichten.

In 2003 kwam het persbureau in handen van een investeringsmaatschappij. In 2010 ging het over naar Vereniging Veronica, een vereniging die onafhankelijke journalistiek in Nederland wil ondersteunen. Met Talpa krijgt het grootste persbureau van het land opnieuw een commerciële eigenaar.

Volgens ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen is de onafhankelijkheid van het ANP gewaarborgd. "Het redactiestatuut staat niet ter discussie. Onze nieuwsvoorziening blijft snel, feitelijk en onafhankelijk."

De omzet van het ANP loopt de afgelopen jaren terug. Mediabedrijven bezuinigen op hun contracten met het persbureau. ANP was al langer op zoek naar een nieuwe eigenaar die nieuw kapitaal in het persbureau wilde steken.