Grote controle vervuilende vrachtwagens in milieuzone Rotterdam

"Maar alleen Nederlandse chauffeurs krijgen een boete, omdat de buitenlandse chauffeurs niet te achterhalen zijn. Dat is oneerlijke concurrentie", zegt Robin van Leijen van Transport en Logistiek Nederland (TLN). "Ook omdat Nederlandse chauffeurs veel geïnvesteerd hebben om schoner te rijden."

Europese afspraken

Ruim drie jaar na de invoering van de milieuzone op de Maasvlakte blijkt dat 44 procent van de buitenlandse trucks nog niet geregistreerd is. Van die vrachtwagens is niet na te gaan of ze voldoen aan de eisen.

Volgens de gemeente Rotterdam komt ruim 10 procent van de vrachtwagens op de Maasvlakte uit het buitenland.

TLN wil Europese afspraken over de uitwisseling van informatie.