Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie

De advocaten van adoptiekinderen die in de jaren tachtig uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald, stellen de Nederlandse overheid aansprakelijk voor misstanden rond hun adopties. Het tv-programma Zembla meldt dat ze de overheid verwijten dat er niet is opgetreden tegen de illegale adopties. Er wordt compensatie geëist voor de kosten die de kinderen moeten maken om hun biologische ouders te achterhalen.

Het programma sprak onder meer met jurist Dewi Deijle, die zelf uit Indonesië is geadopteerd en namens stichting My Roots de overheid aansprakelijk stelt. Zij zegt dat er misdaden zijn gepleegd en noemt het bizar dat de kinderen die zelf moeten oplossen en voor de kosten daarvan moeten opdraaien.

Advocaat Martin de Witte van SAP Advocaten stelt de staat aansprakelijk namens een vrouw die in 1987 uit Sri Lanka is geadopteerd. Hij zegt tegen Zembla dat er al sinds de jaren zestig kinderen uit het buitenland werden geadopteerd, maar dat er pas in 1989 wetgeving kwam die buitenlandse adopties reguleerde.

'Overheid alsnog verantwoordelijk'

Het programma sprak ook met Dilani Butink, die in 1992 vanuit Sri Lanka is geadopteerd en nu ook een claim indient bij de overheid. Zij ontdekte dat haar adoptiepapieren zijn vervalst. "Dan denk je: waar kom ik dan wel vandaan? Ben ik te vondeling gelegd? Ben ik op straat geboren? Ben ik gejat?", citeert Zembla haar.

Volgens oud-VVD-Kamerlid Ed Nijpels is de overheid ook verantwoordelijk voor adopties in de periode voor 1989. Nijpels drong in de jaren 80 aan op wetgeving over buitenlandse adopties. Hij zei in 1981 in de Tweede Kamer "dat het importeren van pinda's aan meer voorschriften gebonden is dan de adoptie van een buitenlands kind".

Emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen zegt dat de overheid heeft gefaald in zijn toezichthoudende taak. "Waren al die kinderen wel adoptabel? Werden die kinderen niet zo ongeveer verkocht? Daar had toezicht op moeten zijn. En dat ontbrak." Hij zegt dat de overheid zoveel mogelijk van de 40.000 buitenlandse kinderen moet helpen om onjuistheden uit het verleden ongedaan te maken.

Zwartboek

In de uitzending van Zembla, vanavond om 21.15 uur op NPO2, komen ook de misstanden rond adoptiekinderen uit Colombia aan bod. Belangenorganisatie Plan Angel vraagt om een parlementair onderzoek naar adoptiemisstanden en wil later dit jaar een zwartboek over onjuist verlopen adopties uit Colombia aanbieden aan de politiek.

Zembla heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om een reactie op de claims. In een schriftelijke reactie schrijft het ministerie: "Het staat een ieder vrij om zich tot de rechter te wenden."