Kim Jong-un was inderdaad in China voor ontmoeting met Xi Jinping

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is inderdaad naar China gereisd voor een onaangekondigde ontmoeting met president Xi Jinping. Sinds zondag een zwaarbewaakte trein in Peking aankwam werd er gespeculeerd over een bezoek van een hooggeplaatste Noord-Koreaanse delegatie aan China. Het bezoek wordt nu bevestigd door Zuid-Koreaanse, Chinese en Noord-Koreaanse media.

De Chinese president en Kim waren het volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA erover eens dat ze gebaat zijn bij een goede relatie. Er zouden voorstellen gedaan om de relatie te verbeteren. Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldt dat Kim bereid zou zijn tot het afbouwen van het kernprogramma.

Volgens Zuid-Koreaanse media heeft Xi een uitnodiging om Noord-Korea te bezoeken geaccepteerd. Kim Jong-un is inmiddels weer terug in Noord-Korea.

Eerste bezoek

Het is voor zover bekend voor het eerst dat de 34-jarige Kim Jong-un het buitenland bezoekt sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Eind april staat in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea een top gepland met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

In mei zou een ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un moeten plaatsvinden. Waar dat moet gebeuren, is nog niet bekend. Het Witte Huis meldt dat president Trump gisteren door China is ingelicht over het bezoek van Kim Jong-un aan Peking. De VS zegt hieruit af te leiden dat de "campagne van maximale druk de juiste atmosfeer creƫert voor een dialoog".

Bondgenoot

China geldt als een bondgenoot van Noord-Korea en heeft altijd gepleit voor een dialoog met het land. De relatie tussen de twee landen kwam onder druk te staan door het nucleaire programma van Noord-Korea. China, dat gebaat is bij een stabiel Noord-Korea, heeft in het verleden VN-sancties naar aanleiding van dat programma gesteund.

In 2000 bezocht Kim Jong-il, de inmiddels overleden vader van Kim Jong-un, de toenmalige Chinese president Jiang Zemin in China. Dat bezoek werd destijds uitgelegd als een herbevestiging van de goede band tussen Pyongyang en Peking.