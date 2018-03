Of het Kim Jong-un was of niet, alle ogen waren op Peking gericht

Volgens The South China Morning Post en The Chosun Ilbo was het een Noord-Koreaanse delegatie - inclusief Kim. De kranten uit respectievelijk Hongkong en Zuid-Korea baseren zich op anonieme bronnen bij inlichtingendiensten. Persbureau Bloomberg meldt eveneens dat de leider zelf in Peking op bezoek was en voert drie anonieme bronnen op.

"Het kan Kim Jong-un zijn geweest", zegt Rammeloo. "Maar ook zijn zus Kim Yo-jon, wordt veel genoemd." Reuters houdt het op een hooggeplaatste Noord-Koreaans delegatie. Het persbureau baseert zich op diplomatieke bronnen in Peking. De Chinese overheid bevestigt noch ontkent alle geruchten.

Mogelijke primeur

Als de Noord-Koreaanse leider er toch was, dan is het een primeur. Nog nooit is Kim Jong-un buiten Noord-Korea gezien sinds hij in 2011 de macht in handen kreeg. Volgens Rammeloo ligt de keuze voor China voor de hand. Zeker met de door Zuid-Korea geregelde, aanstaande topontmoeting tussen Kim en de presidenten Trump en Moon Jae-in.

"Het zou voor China een afgang zijn als Kim eerst de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse president zou ontmoeten. En niet die van zijn belangrijkste bondgenoot, China." Negentig procent van Noord-Korea's export komt bij de grote buurman terecht. Een goede onderlinge relatie is voor Pyongyang én Peking onmisbaar.

"China heeft altijd voor dialoog gepleit, maar leek tot nu toe buitenspel gezet", zegt Rammeloo. "Zuid-Korea regelde opeens alles. Toch blijft dat juist een bondgenoot van de VS. Daarom zou het best kunnen dat Kim of iemand uit zijn regering in Peking ging pleiten voor een actievere inzet van zijn bondgenoot."