Exitpolls verkiezingen na vergelijking met uitslag zeer accuraat

De exitpolls bij de gemeenteraadsverkiezingen waren, na vergelijking met de daadwerkelijke uitslag, zeer accuraat. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van de NOS exitpolls uitvoerde in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Weert en Emmen. Van het referendum is een landelijke indicatie van de uitslag en opkomst gegeven.

Er was bij de exitpolls voor de gemeenten een gemiddelde foutmarge van één zetel, maar Ipsos hield er ook rekening mee dat er afwijkingen konden zijn van twee zetels. In de praktijk waren die er niet en bleven alle voorspellingen binnen de foutmarge.

Als wordt gekeken naar het percentage stemmen per partij, is de afwijking tussen de exitpolls en de uitslag maximaal 2,4 procentpunt. In de meeste gemeenten was de afwijking zelfs lager dan 1 procentpunt.

Referendum 'too close to call'

Op 29 maart wordt de uitslag van het referendum voor de Inlichtingenwet bekendgemaakt. Volgens de voorlopige uitslag stemde 46,5 procent van de kiezers voor de wet en was 49,5 procent tegen. 4 procent stemde blanco. Ipsos hield rekening met een foutmarge van 5 procent, waardoor het onderzoeksbureau de voorlopige uitslag als "too close to call" heeft betiteld.

De afwijkingen bij de voor- (2,5 procent punt), tegen- (1,5 procentpunt) en blancostemmen (1 procentpunt) vallen binnen de foutmarge.