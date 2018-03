Servische ministers stappen uit de Kosovaarse regering

De vier ministers in Kosovo die lid zijn van de partij van de Servische minderheid zijn uit de regering gestapt. De Serviërs protesteren daarmee tegen wat ze noemen "aanvallen op burgers en vertegenwoordigers van Servië". Premier Haradinaj heeft de ministers gevraagd het besluit te heroverwegen.

Gisteren pakte de politie in Kosovo een hoge Servische ambtenaar op omdat hij Kosovo bezocht terwijl hij daar geen toestemming voor had. Dat leidde al tot protesten van Serviërs, waartegen de politie optrad met traangas.

Marko Djuric was in het noorden van de verdeelde stad Mitrovica voor een door de EU-missie in Kosovo georganiseerd debat over de toekomst van Serviërs in Kosovo. Na het bezoek werd hij door zwaarbewapende agenten opgepakt en overgebracht naar de hoofdstad Pristina. Later op de dag werd hij vrijgelaten en het land uit gezet.

Kosovo waarschuwde ook de Servische minister van Defensie, Aleksander Vulin, dat hij zou worden gearresteerd als hij naar Kosovo kwam, maar die zag zelf af van zijn plan om naar Kosovo te komen.

Mogherini

EU-buitenlandcoördinator Mogherini reisde vandaag naar Servië voor overleg over de spanningen. Ze zei dat wat er gisteren gebeurde niet weer moet gebeuren en dat de EU rust en wijsheid van de Kosovaren verwacht.

Het kantoor van de Servische president Vucic deelde na het overleg met Mogherini mee dat ze het eens zijn over "nieuwe wegen om de problemen tussen Serviërs en Kosovaren vreedzaam op te lossen". De woordvoerder liet in het midden wat dat concreet inhoudt.