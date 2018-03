Rel over aanhouding hoge Servische ambtenaar in Kosovo

De politie in Kosovo heeft vandaag een hoge Servische ambtenaar opgepakt omdat hij Kosovo bezocht terwijl hij daar geen toestemming voor had.

Marko Djuric was in het noorden van de verdeelde stad Mitrovica voor een debat over de toekomst van Serviërs in Kosovo. Na het bezoek werd hij opgepakt en overgebracht naar de hoofdstad Pristina. Later op de dag werd hij vrijgelaten en het land uit gezet.

Protest

Op videobeelden is te zien dat zwaarbewapende agenten Djuric in de boeien slaan en afvoeren in een gepantserde wagen. Kort na de arrestatie protesteerde in Mitrovica een groep mensen tegen de aanhouding. De Kosovaarse politie greep in door traangas af te vuren.

