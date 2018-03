Slachtoffers schietpartij Alphen: na zeven jaar 'eindelijk gerechtigheid'

"Eindelijk gerechtigheid", zegt Johan Nievaart. Zeven jaar heeft hij erop gewacht.

Op 9 april 2011 ving hij de kogels op voor zijn 16-jarige zoon, toen Tristan van der Vlis in een winkelcentrum om zich heen schoot. "Het is jammer dat we zo hebben moeten strijden om het voor elkaar te krijgen, maar het is eindelijk gelukt."

Vanochtend maakte het hof in Den Haag bekend dat de politie aansprakelijk is voor de letsel- en overlijdensschade die is ontstaan door de schietpartij in de Ridderhof. Nievaart, toentertijd bloemist in het winkelcentrum werd twee keer geraakt, in zijn schouder en zijn been.

Herstel

"Ik had nooit verwacht dat dit zoveel impact op mij zou hebben, dat had ik me niet kunnen realiseren. We zijn doorgegaan met: we kijken wel waar het schip strandt." Voor Nievaart betekent dat hij niet meer kan werken. "Ik kan me niet meer concentreren. Ik doe helemaal niks, ik ben alleen maar bezig met mijn herstel."

Juist daarom is Nievaart extra opgelucht dat het Hof de politie wel aansprakelijk heeft gesteld. "Ik verwijt de politieagent op straat niks, die werken hard. Maar de politieleiding heeft altijd gezegd dat hun niks te verwijten valt, nu blijkt dus van wel."

Hoe nu verder gaat, is nog niet bekend. De politie kan nog in cassatie bij de Hoge Raad. "Maar ik hoop dat ze dat niet gaan doen", zegt Orlando Kadir, letselschadejurist die de slachtoffers bijstaat. "Het Hof heeft gesproken, hou het daarbij. Neem je verantwoordelijkheid alsnog. We praten over slachtoffers die al zeven jaar wachten, laten we het nu gezamenlijk oppikken en tot een oplossing komen."