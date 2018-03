Grootverbruikers willen van Gronings gas af, maar weten niet hoe snel

Verduurzaming door over te gaan op groene elektriciteit of aardwarmte uit geothermie heeft de voorkeur van het ministerie. Dat lost namelijk niet alleen het probleem op van verminderde beschikbaarheid van Gronings gas, maar levert ook een bijdrage aan de klimaatdoelen van het kabinet. Maar net als voor Yara is 2022 voor veel andere bedrijven te snel om helemaal van het gas af te gaan.

Papierfabriek

Langs de oevers van de Nederrijn in het Gelderse Renkum ligt de grootse papierfabriek van Nederland. Bij Parenco verbruiken ze 45 miljoen kuub Gronings gas en maken ze dagelijks genoeg papier om Renkum met Valencia te verbinden, vertelt Raymond Jolink, ceo van Parenco.

Het bedrijf wil het gas gaan vervangen door aardwarmte. Het bedrijf vormt samen met andere partijen een van de zeven consortia die met steun van het ministerie werken aan ultradiepe geothermie. Daarmee kan tot 6 kilometer diepte kokend water uit de aardbodem gehaald worden.

Restwarmte

Als het lukt, is dat niet alleen een opsteker voor Parenco, want het bedrijf levert ook restwarmte voor een groot aantal woonwijken in de omgeving. Het antwoord op de vraag of het lukt, laat alleen nog een paar jaar op zich wachten. Omdat ultradiepe geothermie nieuw is in Nederland kosten bodemonderzoek, vergunningen en het uiteindelijke boren nog veel tijd. Bovendien is er geen garantie op succes. Onlangs strandde er nog een vergelijkbaar project in het Westland.

Toch lijkt het in het geval van Parenco logisch om de resultaten van de proef met geothermie af te wachten, want de dichtstbijzijnde hoogcalorische gasleiding waar het bedrijf op aangesloten zou moeten worden ligt 12 kilometer verderop. Een 'tijdelijke' omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas zou een investering van ruim tien miljoen euro kosten. Dat lijkt weggegooid geld, maar aan de andere kant kan de minister zich niet al te veel uitzonderingen permitteren als de aardgaswinning in Groningen terug moet van ruim 21 naar 12 miljard kuub.