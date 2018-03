Zenuwgas-aanslag brengt eenheid, maar ook zorgen en dilemma's

In Groot-Brittannië worden de internationale diplomatieke sancties tegen Moskou vooral uitgelegd als een succes. The Daily Telegraph spreekt van Mays finest hour. Correspondent Tim de Wit wijst erop dat May al een jaar lang onder vuur ligt. "Ze heeft het niet gemakkelijk met de brexit, en journalisten kondigen al langer het einde van haar premierschap aan. Dit verhaal doet haar positie goed."

Maar er is ook een keerzijde, zegt De Wit. "The Financial Times wijst er juist op dat deze kwestie ook laat zien hoe belangrijk het EU-lidmaatschap is. De krant vraagt zich af of Groot-Brittannië geen slagkracht gaat missen na de brexit. Waren EU-landen hiertoe ook overgegaan als de Britten niet in de EU zouden zitten?"