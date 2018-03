Drie nieuwe windparken in de Noordzee

Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. Die moeten komen ten noorden van Schiermonnikoog en bij Petten en IJmuiden en zijn nodig voor het uitvoeren van het regeerakkoord. Daarin staat dat flink meer windenergie moet worden opgewekt.

In 2030 komt volgens de plannen 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland van windmolens in de Noordzee. Tot nu staan in het Energieakkoord vijf windparken op zee gepland die in 2023 4,5 gigawatt leveren. Met de nieuwe parken komt daar tussen 2024 en 2030 7 gigawatt bij.