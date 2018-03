Bloemen voor de paus beschermd door laserstralen (of rennende daklozen)

De bloemen bij de paasviering op het Sint-Pietersplein in Rome worden dit jaar beschermd met laserstralen en speciale vliegers. Zondag spreekt paus Franciscus daar zijn paaszegen uit. Zoals ieder jaar sponsort de Nederlandse bloemensector de versiering, maar dit jaar is er meer nodig dan anders.

Op de bloemenveiling in Rijnsburg worden 4000 pauselijke witte rozen ingepakt. De lelies staan al klaar voor transport op karren. In totaal vertrekken drie vrachtwagens vol bloemen en boompjes vandaag richting Rome.

Vorig jaar ging het mis. Meeuwen vernielden de bloemstukken. "Dat was toen erg schrikken", vertel bloemist Paul Deckers. "We kwamen om 06.00 uur op het plein en je zag de meeuwen de rijen met narcissen aanvallen. Ook de bloemstukken werden aangevallen. We willen dat dit jaar voorkomen."