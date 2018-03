Driekwart Nederlanders voor opvang vluchtelingen

Ruim driekwart van de volwassen bevolking vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. Minder draagvlak is er voor economische migranten, vooral wanneer deze uit landen van buiten de Europese Unie komen. Dat blijkt uit cijfers van een belevingsonderzoek van het CBS.

Over de gevolgen van de komst van vluchtelingen voor de Nederlandse cultuur, normen en waarden en veiligheid lopen de meningen uiteen. Het grootste deel van de mensen (49 procent) vindt niet dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland, maar een substantiƫle groep van 1 op de 5 van de mensen ervaart dat wel zo.

Er is wel een sterke verdeeldheid over de bijdrage van vluchtelingen aan de Nederlandse cultuur. Het deel dat vluchtelingen als een verrijking ziet (31 procent) is bijna even groot als het deel dat dat niet zo ziet (36 procent). Dat geldt ook bij de vraag of vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen behouden. 31 procent vindt van wel en 33 procent vindt van niet.

Over het algemeen staan mannen, laagopgeleiden, mensen met een Nederlandse achtergrond en inwoners van minder verstedelijkte gemeenten minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen, hoogopgeleiden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van meer verstedelijkte gemeenten.

Ook zijn mensen die contact hebben gehad met vluchtelingen over het algemeen positiever over hun komst.