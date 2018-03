EU en VS zetten Russische diplomaten uit om gifgasaanval op oud-spion Skripal

De Verenigde Staten, veertien lidstaten van de Europese Unie en Canada zetten Russische diplomaten uit. Ook premier Rutte heeft laten weten dat Nederland diplomaten uitzet. Het is een gecoƶrdineerde reactie op de gifgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. De landen doen dat uit solidariteit met de Britten.

Nederland zet twee diplomaten uit. Amerika verwijdert er zestig en sluit het Russische consulaat in Seattle. Duitsland wijst vier Russen het land uit.

'Weerzinwekkend'

Premier Rutte noemt in een verklaring de aanval met gifgas in Salisbury "een weerzinwekkende aanslag". Volgens hem is een dergelijke aanval niet te tolereren, voor geen enkel soeverein land. Ook zegt Rutte dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval. "Er is geen geloofwaardige andere verklaring."

Daarom worden twee inlichtingenmedewerkers die op de Russische ambassade in Den Haag werken, uitgezet. Ze hebben twee weken om Nederland te verlaten. Eerder maakten de Europese regeringsleiders al bekend dat de EU-ambassadeur in Moskou naar Brussel is teruggeroepen voor overleg.