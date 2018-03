Berichten uit een brandende bios: 'Jongens, we gaan stikken'

Omdat het gisteren zondag was, waren er veel gezinnen met kinderen in het complex, een omgebouwde snoepfabriek. Volgens Russische media moesten kinderen vaak alleen vluchten, omdat hun ouders hen alleen hadden gelaten in de bioscoop of de binnenspeeltuin van het winkelcentrum.

Ook een lagereschoolklas uit een nabijgelegen dorp was op zichzelf aangewezen in de bioscoop. De lerares die de acht kinderen had meegenomen, was tijdens de film gaan winkelen.

"De hele klas was in de bioscoopzaal, kinderen van elf", vertelde een vrouw in tranen op de Russische televisie. "Ze belden ons: 'We kunnen niemand vinden en de deuren zitten op slot'."