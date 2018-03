Turkse ambassade Brussel besmeurd met verf

De Turkse ambassade in Brussel is gisterochtend besmeurd met rode verf. Ook het consulaat, dat in hetzelfde pand zit, was doelwit.

Kort na het incident kwam de politie langs. De gebouwen zijn inmiddels schoongemaakt. Op wat verfresten na is er niet veel meer te zien. Een medewerker uit het gebouw zegt tegen NOS-correspondent Sander van Hoorn dat de aanvallers rode, poederachtige verf gebruikten. Er zijn geen leuzen opgeschreven.

Wie verantwoordelijk is voor de actie is niet bekend. "Er is aangifte gedaan en we zijn een onderzoek gestart", zegt de politie. "Wij doen nog geen uitspraken over mogelijke verdachten. De zaak ligt nu bij justitie."