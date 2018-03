Turken zoeken heil in Nederland als kennismigrant

Nederlandse migratieadvocaten zien de toename ook. Pieter Krop en Vera Kidjan zagen het aantal Turkse cliënten de afgelopen jaren toenemen. Of het om Gülenisten gaat, weet Krop niet. En als dat wel zo is, vermoedt hij dat hij het niet te horen zal krijgen.

Kidjan kreeg in een enkel geval wel te horen dat een cliënt een Gülen-aanhanger was. Het bedrijf waar de man werkte, besloot hem over te plaatsen naar een bedrijfsonderdeel in Nederland, omdat collega's zijn Gülen-sympathieën niet accepteerden.

Geheim

Volgens Kidjan is het goed voorstelbaar dat meer Gülenisten via een werkvergunning naar Nederland proberen te komen. Het aanvragen van een werkvergunning heeft twee voordelen, legt Kidjan uit. "Met een asielvergunning krijg je andere verblijfspapieren waardoor de buitenwereld makkelijker kan zien dat je gevlucht bent uit Turkije. Als je dat geheim wilt houden, is een werkvergunning een veiligere weg."

Een ander groot voordeel is dat de procedure veel sneller gaat, aldus Kidjan. "De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet binnen twee weken een beslissing nemen over een werkvergunning. Bij een asielprocedure duurt dat veel langer. Iemand wordt eerst acht dagen lang verhoord, dan wordt de procedure meestal verlengd voor nader onderzoek met negen maanden. En dat kan dan nog een keer met zes maanden. Met het risico dat het vluchtverhaal niet wordt geloofd."

Het is onbekend welke bedrijven de kennismigranten in dienst nemen. Er zijn 9000 bedrijven in Nederland die kennismigranten mogen plaatsen. Volgens Kidjan en Krop gaat het in de gevallen van de Turkse kennismigranten vaak om Turkse bedrijven in Nederland.