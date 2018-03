Oranjebond en milieuorganisaties om de tafel over 'de ballon'

Is ballonnen oplaten op Koningsdag nog wel van deze tijd? Over die vraag buigen de oranjeverenigingen zich vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van de Oranjebond. Want het speelgoed is niet goed voor de natuur en moet daarom niet de lucht in worden gelaten, zo zegt bijvoorbeeld Stichting de Noordzee al jaren.

De milieuorganisatie is daarom samen met branchevereniging de Groene Ballon door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) vandaag uitgenodigd om tijdens de bijeenkomst in Woudenberg hun zegje te doen.

"Het oplaten van ballonnen doen we al sinds mensenheugenis", zei Pieter Verhoeve, voorzitter van de bond in het NOS Radio 1 Journaal. "Tegelijkertijd kun je je nu afvragen hoe goed het is voor het milieu. Daar gaan we het vandaag over hebben."

Volgens Stichting de Noordzee worden er gemiddeld twaalf ballonnen per 100 meter strand gevonden en belanden rond de 230.000 ballonnen per jaar op de Noordzee. Vogels en vissen zien een ballon vervolgens aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. "Dus de zorgen snappen we dan ook wel", zei Verhoeve.

Lastig gevallen

Maar er is ook een andere kant, vindt de voorzitter. "Er zijn verenigingen die leuke feesten organiseren voor een wijk, dorp of stad en die worden echt lastig gevallen door de lobby. Die krijgen mailtjes uit heel het land om maar te stoppen met de ballonnentradities."

Daarom heeft de Oranjebond ervoor gekozen om de discussie landelijk te maken, vertelde Verhoeve. "Laten we het gesprek aangaan met elkaar en op basis van redelijke argumenten nadenken over wat nu wijsheid is. Ook met het ook op de toekomst. Vandaar de aanwezigheid van Stichting de Noordzee en de Groene Ballon, die biologisch afbreekbare ballonnen verkoopt."