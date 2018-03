Zorgzwendel eenvoudig door gebrek aan eisen voor beginnende bedrijven

"Je ziet dat mensen erg creatief worden", zegt een woordvoerder van ZN. Volgens de branchevereniging wordt in principe wel getoetst op de bedrijfsvoering en financiële administratie, maar niet op een strafblad of een verleden met schulden of faillissementen. "Voor een horecazaak gelden allerlei strenge eisen, maar voor een zorgbedrijf is dit niet zo strak geregeld", zegt ook de VNG.

Van de ruim 23.000 zorgbedrijven die in 2017 zijn opgericht, ging de Inspectie alleen bij 571 instellingen op bezoek. Om de controle aan te scherpen, diende minister Schippers vorig jaar een wetsvoorstel in met een meldplicht voor beginnende zorgbedrijfjes. Dat voorstel is echter nog onder behandeling bij de Tweede Kamer. Er geldt wel een vrijwillige meldplicht, maar nog niet eens een derde van de nieuwe zorgaanbieders reageerde op het verzoek een vragenlijst in te vullen.

Misstanden met pgb's

Daar komt bij dat mensen met een pgb niet altijd in staat zijn malafide zorgaanbieders te herkennen, stelt Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders. Zij zijn hierdoor vaak een gemakkelijke prooi voor fraudeurs.

Die lijken in eerste instantie betrouwbaar en leggen gedegen behandelplannen voor, maar leveren vervolgens minder of kwalitatief slechtere zorg dan afgesproken. Bij veel gevallen van fraude zijn de bedrijven budgetbeheerder en zorgverlener ineen, waardoor er weinig transparantie is.

Vorig jaar werd dit soort misstanden onder meer vastgesteld bij een zorginstelling uit Ermelo. De instelling Zorg en Ondersteuning behandelde zo'n 70 jongeren met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Cliënten werd gevraagd hun klachten aan te dikken en zij kregen minder zorg dan werd gedeclareerd. In totaal werd op die manier ruim een miljoen euro aan zorggelden verkeerd besteed.