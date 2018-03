Tanja (10) symboliseert met kill-gebaar wanhoop over afvalberg Moskou

Soms zijn de meest kwetsbare vormen van protest de meest krachtige. Dat geldt zeker voor de actie van het 10-jarige Russische meisje Tanja Lozova. Zij maakte woensdag voor de camera's het 'kill-gebaar' aan het adres van Andrej Vorobjov, gouverneur van de regio Moskou. De actie symboliseert de wanhoop die in het gebied is ontstaan over het afvalprobleem.

Een dag naar haar actie vertelde Tanja aan tv-station Dozjd TV wat ze met het gebaar wilde zeggen: "Jullie vermoorden ons". Ze zei dat de stortplaats moet sluiten zodat "mensen eindelijk frisse lucht kunnen inademen".

Omdat er te weinig verwerkingsinstallatie zijn, belandt het afval van Moskou op een van de stortplaatsen in de regio. Het wordt niet goed afgedekt en veroorzaakt daardoor een flinke stank in de omringende bewoonde gebieden. Bewoners hebben last van hoofdpijn en misselijkheid en kunnen geen kant op, omdat niemand hun huizen wil kopen.

Correspondent David Jan Godfroid maakte vorig jaar een reportage over een dorp dat klaagt over permanente 'rotte-eieren-lucht':