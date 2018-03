Vijf dingen die je mogelijk nog niet wist over de verkiezingen

Denk doet het lokaal beter dan landelijk, de PVV slechter

Nieuwkomer Denk deed mee in veertien gemeenten waar de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen goed scoorde, de PVV in dertig. Dat lijkt voor Denk een goede strategie te zijn geweest. In vergelijking met vorig jaar haalde Denk in de gemiddelde gemeente net iets meer stemmen (5 procent) dan bij de landelijke verkiezingen. In Schiedam was het verschil het grootst: daar haalde de partij lokaal 11,6 procent van de stemmen, tegen 8,2 procent landelijk.

Blijkbaar zijn veel PVV-kiezers thuisgebleven of hebben ze op een andere partij gestemd. In de gemiddelde gemeente waar de PVV meedeed, haalde de partij van Geert Wilders maar de helft (52 procent minder) van het percentage van een jaar geleden. In Den Bosch was het verschil het grootst: stemde vorig jaar 15 procent van de Bosschenaren op de PVV, woensdag was dat maar 3 procent.

In Rotterdam, Maastricht en Den Haag waren de verschillen van een vergelijkbare orde. In Almere, waar de partij al acht jaar in de gemeenteraad zit, deed de PVV het relatief goed.