Verdachten groepsverkrachting Antwerpen langer vast

De vier mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Antwerpen blijven nog zeker een maand in voorarrest. Het viertal zou twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht en bestolen. Volgens de Belgische justitie is er voldoende aanleiding om hen vast te houden.

Vorige week vrijdag bezochten de twee vrouwen uit Leiden een feest in de Antwerpse discotheek Roxy. Daar ontmoetten ze de mannen. Die gingen met de vrouwen mee naar hun hotel, waar ze hen zouden hebben verkracht.

De Nederlanders werden de volgende dag verward wakker en ontdekten dat hun geld en mobiele telefoons waren verdwenen. Waarschijnlijk waren ze gedrogeerd.

Zaterdag keerde een van de mannen terug bij het hotel. De uitbater van het hotel herkende hem en hield hem vast tot de politie kwam. Kort erna werden drie anderen opgepakt.