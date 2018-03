Alle verdachten verkrachting Leidse vrouwen in Antwerpen opgepakt

De Belgische politie heeft ook de vierde verdachte van een groepsverkrachting in Antwerpen opgepakt. De vier mannen worden ervan verdacht dat ze in een hotel twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht en bestolen. De drie anderen zaten vanochtend al vast.

De vrouwen van 21 en 22 jaar komen uit Leiden. Ze bezochten vrijdagavond een feest in de Antwerpse discotheek Roxy. Daar raakten ze aan de praat met een groepje mannen. Die gingen met de vrouwen mee naar hun hotelkamer en zijn daar de hele nacht gebleven.

Verward wakker

De vrouwen vertelden aan de politie dat ze zich in eerste instantie niets meer van de avond konden herinneren, vermoedelijk omdat ze gedrogeerd waren. Ze werden de volgende dag verward wakker en ontdekten dat hun geld en mobiele telefoons waren verdwenen.

Pas toen ze van het hotelpersoneel hoorden dat de mannen 's ochtends waren vertrokken, kwamen de herinneringen terug. Vervolgens deden de vrouwen aangifte.

Schuldig verzuim

Zaterdag meldde een van de mannen zich opnieuw bij het hotel, waarom is onduidelijk. Volgens Belgische media was hij op zoek naar de vrouwen. De uitbater van het hotel heeft hem toen vastgehouden tot de politie kwam.

De vier mannen, allen van Afrikaanse afkomst, worden verdacht van verkrachting, diefstal en - zoals dat in Belgiƫ heet - schuldig verzuim. Dat is het nalaten om hulp te verlenen aan iemand die in nood is. Daarmee hoopt het parket alle verdachten te kunnen laten veroordelen, ook als ze niet actief aan de verkrachting hebben meegedaan.

De verdachten zijn twintigers die geen strafblad hebben.