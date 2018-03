Kuzu 'poosje' in Rotterdamse gemeenteraad

Overigens gaat vrijwel geen van de Kamerleden die voldoende voorkeursstemmen hebben gehaald om gemeenteraadslid te kunnen worden zijn zetel innemen. Voor zover bekend doen alleen Kuzu en PVV-Kamerlid Karen Gerbrands dat.

Zij was lijsttrekker van de PVV in Den Haag en krijgt een van de twee Haagse PVV-zetels. Vorige raadsperiode zat zij ook al in de Haagse fractie van de PVV.

Minder succes

Ongeveer veertig Kamerleden stonden als lijstduwer op de kieslijsten van lokale afdelingen van hun partij. Een aantal van hen kreeg voldoende stemmen, maar gaat dus toch niet in de gemeenteraad. In Amsterdam is dat Forum voor Democratie-leider Baudet.

Hetzelfde geldt voor VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in Breda. In de gemeente Enschede kregen twee Kamerleden genoeg voorkeurstemmen, maar zowel Sharon Dijksma (PvdA) als Pieter Omtzigt (CDA) neemt geen zitting in de raad. Alle vier hadden van tevoren al aangegeven niet de raad in te gaan.

Andere lijstduwende Kamerleden hadden minder succes. Zo behaalde 50Plus-leider Krol 13,8 procent van de stemmen voor zijn partij in Eindhoven, maar dat was niet genoeg voor een plek in de gemeenteraad.