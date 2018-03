Man die sprong in Tweede Kamer heeft spijt

De man bivakkeerde de afgelopen weken voor de ingang van de Tweede Kamer om actie te voren voor de legalisering van wietteelt. Toen hij geen reactie kreeg, besloot hij 'zijn leven te geven' voor de zaak. '"Het kwam ineens in me op om dit te doen. In die twee maanden heb ik Kamerleden petities gestuurd en nooit wat gehoord, ze liepen allemaal om mij heen terwijl ik daar zat." Hij kondigde zijn actie ook aan op Facebook.

De man zegt dat het goed met hem gaat. "Ik lig nog in het ziekenhuis omdat ze bang zijn dat ik nog een zwelling in mijn hoofd en nek oploop. Maar ik heb echt niks." Hij werd gisteren afgevoerd met een brancard, maar naar eigen zeggen had hij zelf de Tweede Kamer uit kunnen lopen.

De betrokken Kamerleden lieten gisteren weten erg geschrokken te zijn van de actie. Volgende week woensdag is er een bijeenkomst van slachtofferhulp. Getuigen van het incident kunnen zich daarvoor aanmelden.