Consumentenbond en Samsung maandag voor de rechter om updates

Samsung en de Consumentenbond staan maandag voor de rechter. De Consumentenbond wil de smartphonefabrikant dwingen om zijn telefoontoestellen vaker en langer van een update te voorzien.

De zaak wordt behandeld in een bodemprocedure. In 2016 spande de Consumentenbond al een kort geding aan tegen Samsung over updates, maar de rechter vond de zaak toen te ingewikkeld om in een snelle kort geding-procedure tot een oordeel te komen. Daarom startte de bond in november een bodemprocedure. Maandag is de eerste zittingsdag.

De Consumentenbond eist dat Samsung zijn telefoons gedurende de gehele gebruiksduur, minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na de introductie, van een update voorziet. De veiligheidsupdates en upgrades van het Android-besturingssysteem zijn nodig om de toestellen goed en veilig te laten werken. De fabrikant moet daar ook duidelijke informatie over geven, vindt de Consumentenbond.

Uit onderzoek van de bond blijkt dat ook nieuwe Samsung-telefoons lang niet altijd een automatische veiligheidsupdate krijgen. De Android-updates liepen nog verder achter.

Samsung heeft vertrouwen

Samsung zegt de zaak voor de rechtbank in Den Haag met vertrouwen tegemoet te zien. Het bedrijf doet er alles aan om de veiligheid voor klanten te waarborgen. Zo bevatten de smartphones bijvoorbeeld ook een virusscanner en wordt voortdurend gezocht naar kwetsbaarheden, zei een woordvoerder tegen het ANP.

Het bedrijf heeft sinds de procedures van de Consumentenbond begonnen, zijn updatebeleid iets verbeterd. Zo krijgen sommige modellen nu maandelijks een update, maar nog lang niet alle toestellen, zegt de bond.