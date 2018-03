Edwin Evers stopt na 21 jaar met ochtendshow

Radio-dj Edwin Evers stopt eind dit jaar met zijn ochtendshow op Radio 538. Dat maakte hij kort voor 09.00 uur bekend in zijn programma Evers Staat Op. De 46-jarige dj presenteerde 21 jaar lang ochtendprogramma's. Eerst deed hij dat voor 3FM, maar sinds begin deze eeuw werkte hij voor 538.

Evers noemt het "de allermoeilijkste beslissing". "Ik ben trots op wat we met dit radioteam gedaan hebben. De ochtendshow is tot het einde het best beluisterde radioprogramma van Nederland." Evers vindt dat hij toe is aan iets anders: "Ik heb behoefte aan een leven dat iets minder in het teken staat van de klok."