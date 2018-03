'Hacker Democratische Partij blundert en geeft identiteit prijs'

De Amerikaanse Democratische Partij blijkt in augustus 2016 wel degelijk gehackt te zijn door de Russen. Dat stelt de nieuwswebsite The Daily Beast na onderzoek. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen zijn persoonlijke gegevens van honderden politici en medewerkers van de Democratische Partij buitgemaakt door een hacker die zich Guccifer 2.0 noemt.

De hacker heeft altijd gezegd dat hij een Bulgaar is, die in zijn eentje werkt. Maar The Daily Beast is erachter gekomen dat hij werkt voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU, de instantie die ook in verband wordt gebracht met hackersgroep Fancy Bear. Die heeft ook toegang gekregen tot de servers van de Democraten in Washington.

Getraceerd naar Rusland

Guccifer 2.0 gebruikte altijd een VPN-verbinding voordat hij begon met zijn werk. Daarmee schermde hij zijn internetverkeer af. Hij kreeg zo een ander IP-adres, waardoor het leek alsof hij vanuit Frankrijk opereerde. Een cybersecuritybedrijf analyseerde zijn handelingen en kwam telkens weer uit op een datacenter in Frankrijk. Behalve één keer.

De hacker vergat zijn VPN aan te zetten en zijn locatie werd dus niet meer afgeschermd. Daardoor liet hij een IP-adres achter dat te traceren was naar Moskou. Specifieker nog: naar de straat waar een van de kantoren van de GRU staat.

Speciaal aanklager Mueller

Roger Stone, de campagne-adviseur van president Trump, vormt de link tussen Guccifer 2.0 en de VS. Hij heeft beweerd vaker contact via Twitter te hebben gehad met de hacker en ontkende ook regelmatig dat Guccifer 2.0 een Rus is.

Volgens The Daily Beast heeft speciaal aanklager Robert Mueller zich ook verdiept in Guccifer 2.0. Welke rol de hacker gaat spelen in het Rusland-onderzoek van Mueller, wordt waarschijnlijk pas duidelijk als het voltooid is.