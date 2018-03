Oprichter Toys R Us overlijdt week na ondergang speelgoedwinkels

De man die zestig jaar geleden Toys R Us oprichtte, de 94-jarige Charles P. Lazarus, is een week na de ondergang van zijn bedrijf overleden. In een verklaring laat Toys R Us weten dat er de afgelopen weken vele droevige momenten zijn geweest, maar niet één zo verdrietig als het overlijden van de oprichter. Lazarus was tot 1994 de topman van zijn bedrijf.

Hij opende kort na de Tweede Wereldoorlog zijn eerste zaak in Washington: Children's Bargain Town. De winkel verkocht onder meer commodes en babybedjes. Na een paar jaar begin hij met de verkoop van speelgoed omdat klanten ernaar vroegen. In de jaren van de babyboom concludeerde hij al snel dat de verkoop van speelgoed lucratiever was dan het verkopen van meubels.

In 1957 opende hij de deuren van de eerste Toys R Us. Hij schreef de R spiegelbeeld om de illusie te wekken dat de naam door een kind was geschreven. Hij veranderde de markt door in te zetten op grote winkels die tot de nok toe waren volgepropt met speelgoed. Hij wilde dat kinderen zo de illusie hadden dat er een oneindige hoeveelheid speelgoed voorradig was. Lazarus had het concept deels afgekeken van de supermarkten waar je zelf je boodschappen kon doen, iets wat in de jaren 50 steeds populairder werd.

Kleinere concurrenten moesten het vaak afleggen. In de jaren 80 en 90 domineerde de keten het speelgoedlandschap in de VS. Op zijn beurt kon Toys R Us de concurrentie met de verkoop van speelgoed door internetwinkels niet aan. Het bedrijf heeft een miljardenschuld en kondigde vorige week aan al zijn 735 winkels in de VS te sluiten.