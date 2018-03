De opkomst van Denk: 'Trouwe achterban en aansprekende boodschap'

De boodschap van Denk van een inclusieve samenleving lijkt een brede groep te hebben aangesproken. Zo stemden ook kiezers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond op de partij en waren in verschillende steden ook kandidaten zonder migratieachtergrond verkiesbaar.

En nu?

De opkomst van Denk valt samen met de toenemende verdeeldheid in Nederland. Daar zijn Vermeulen en De Voogd het over eens. Die segregatie blijkt ook uit de manier waarop bij de Tweede Kamer-verkiezingen werd gestemd in verschillende gemeenten.

In Rotterdam kreeg Denk toen in sommige wijken veel stemmen en in andere helemaal geen. Een patroon dat ook zichtbaar was in andere grote steden. In kleinere gemeenten waren juist grote verschillen te zien binnen wijken, zegt De Voogd. "In Deventer zijn stembureaus waar Denk en PVV allebei zo'n 25 procent van de stemmen kregen. En dat gebeurde toen ook in andere minder welvarende gebieden in steden."