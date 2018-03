Verslagen rebellen verlaten dorp in Oost-Ghouta

In het Syrische dorp Harasta, in de rebellenenclave Oost-Ghouta, is een evacuatie begonnen van rebellen en burgers. In het kader van een overeenkomst met de Syrische regering worden volgens staatsmedia zo'n 1500 strijders en burgers naar de provincie Idlib gebracht, die in handen is van de rebellen.

Oost-Ghouta, een van de laatste rebellenbolwerken in Syrië, ligt al weken zwaar onder vuur. Het leger wint steeds meer terrein, wat volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten tot 1500 burgerdoden heeft geleid. Tienduizenden mensen zijn het geweld ontvlucht.

In het dorp Harasta is nu voor zover bekend voor het eerst sprake van een officiële overgave van de rebellen. De groepering Ahrar-al-Sham heeft de deal met de regering gesloten.

Bussen

Op de staatstelevisie zijn beelden te zien van witte bussen waarin mensen worden weggereden. Volgens de regering is het de bedoeling dat 1480 mensen, onder wie 600 strijders, worden geëvacueerd.

Na het vertrek van de rebellen zal het leger Harasta innemen. Het vanuit Engeland opererende Observatorium zegt dat de rebellen nog 20 procent van Oost-Ghouta in handen hebben. Daaronder is Douma, de dichtstbevolkte stad van de enclave.

Dodelijke luchtaanval

Er zijn berichten dat in de rebellenprovincie Idlib vandaag veel doden zijn gevallen bij een luchtaanval. Een drukke markt in het dorp Harem zou zijn getroffen. Volgens het Observatorium eiste de aanval zeker 28 levens.